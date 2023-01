Bestuurder van bezorgscooter rijdt overstekende man aan in Tiel

voetbal rivierenland Theole verplet­tert NEC-ama­teurs, Koning Winter zet streep door TEC-OFC

Koning Winter zorgt bij de hervatting van het voetbalseizoen meteen voor een waslijst aan afgelastingen. Ook door de degradatiekraker tussen TEC en OFC van zondag in de tweede divisie is inmiddels een streep gezet. In Rivierenland kwam dit weekeinde alleen Theole in actie.

22 januari