Bijzondere plek voor diploma-uitreiking leerlingen Cambium College Zaltbommel

Omdat de aula van het Cambium aan de Courtine te klein is voor een paar honderd genodigden, is een andere locatie gezocht. De Sint-Maartenskerk is slechts enkele uren in de week in gebruik als kerk. De rest van de tijd is het monumentale gebouw te huur voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld voor symposia, optredens en dus ook voor een diploma-uitreiking. Dat leverde donderdagavond een mooi plaatje op. Bovendien kon iedereen zitten en was de temperatuur aangenaam. Leerlingen van havo en vwo kregen hun diploma wel in de aula op school.