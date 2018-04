Binnenstadsfonds Zaltbommel gaat voor titel 'gezelligste binnenstad'

Nieuwe bestrating voor Zalmstraat en Vrijheidslaan Brakel

3 april BRAKEL - In de Zalmstraat en Vrijheidslaan in Brakel komt komende zomer nieuwe bestrating. De huidige is aan vervanging toe. Over het hoe en wat volgt op dinsdag 10 april een inloopbijeenkomst van de gemeente Zaltbommel.