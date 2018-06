Bommelerwaar-Stroom ziet levenslicht

Het dak van de gemeentewerf is beschikbaar gesteld door de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland steunt het project via subsidie. Ook valt het onder de zogenaamde 'postcoderoos-regeling'. Die is bedoeld voor dit soort collectieve projecten en levert een belastingvoordeel op.

Het eerste zonnedak van de coöperatie wordt woensdag 27 juni om 17.00 uur geopend door de Zaltbommelse wethouder Willem Posthouwer. Begin juli begint de levering van de eerste groene energie. Na de openingshandeling gaat om 19.00 uur in het Van der Valkhotel (ingang meeting en events) in Zaltbommel de viering van het tweede jaarfeest van de Coöperatie Bommelerwaar van start. Speciale gast is duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. Sinds het jaar 2000 is hij bezig met onder andere groene stroom, produceerde hij een van de eerste led-lampen en schreef hij meerdere boeken over duurzaamheid. Ook is hij de eerste Nationale Energiecommissaris. De presentatie van de avond is in handen van Johan Cahuzak en er is muziek van Spot ON. Iedereen is welkom; wel even aanmelden via een mail naar info@bommelerwaar.nl.