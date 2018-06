Bommelerwaardse studenten rijden met oude Lada van Moskou naar Delft

Commerci­eel bedrijf wil ook glasvezel aanleggen

21 juni TIEL - Juist nu de gemeenten in Rivierenland groen licht hebben gekregen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied, komt er een aanbod van een commercieel bedrijf. Portefeuillehouder en wethouder in Zaltbommel Kees Zondag van de Regio Rivierenland: ,,Ik was not amused.’’