Bommelse band Spark of Sanity op Appelpop: 'Zenuwen waren snel weg'

ZALTBOMMEL - De Bommelse rockband Spark of Sanity gaat als een speer. Afgelopen zaterdag stonden ze op het festival Appelpop in Tiel, dat 125.000 bezoekers trok. Hoe heeft het muzikale viertal dat ervaren?

Het is niet niks wanneer je als beginnend bandje mag optreden met grootheden als Golden Earring, Bløf, Waylon, Ronnie Flex en Miss Montreal. Dat gebeurde de jongens van Spark of Sanity, vier twintigers uit de gemeente Zaltbommel die een opmerkelijke opmars maken sinds ze eerder dit jaar werden uitgeroepen tot 'Beste band van de Betuwe'. Reden om ze op de vroege zondagochtend op te zoeken met de vraag hoe ze dit optreden hebben beleefd. In de serre van het ouderlijk huis van slagwerker Nick Mastenbroek doen ze hun verhaal, nog nagloeiend van de 'spannende ervaring'.

"We waren vrij zenuwachtig voor aanvang, maar toen bij opkomst de machinerook optrok en we bekende gezichten tussen de toeschouwers zagen, was dat gauw over. Zeker vijftig vrienden, collega's en familieleden waren ons nagereisd." Het ruime podium was wel even wennen voor het viertal. "Je staat veel verder van elkaar dan gewoonlijk en je kijkt van twee meter hoogte op het publiek neer. Dat voelt zó anders." Dat hun dertig minuten durende optreden een succes was, leiden ze af aan de 'drommen mensen die voor het podium bleven plakken'.

Stageplan

De vier ex-leerlingen van het Bommelse Cambium College hebben hun deelname aan Appelpop ook als 'leerzaam' ervaren. "We hadden op advies van geroutineerde collega-bands een stageplan opgesteld, maar volgens het podiumpersoneel klopte dat niet helemaal. Ze hebben ons toen met het nodige geduld geleerd hoe je zo'n plan opstelt. Handig voor een volgende keer." Een schot in de roos bleek de merchandising. "Na afloop verkochten we armbandjes met de naam van de groep. Onze moeders hebben urenlang kraaltjes zitten rijgen - ze waren in tien minuten al uitverkocht." Netwerken was volgens zanger Laurens Lamberts, gitarist Robin van Son, bassist Bjorn Schouten en eerdergenoemde drummer een zinvolle bezigheid na afloop van hun optreden. "We hebben veel belangrijke mensen uit het wereldje gesproken. Daar rolt nog wel wat uit."

Boekingen zullen ongetwijfeld toenemen, maar de focus ligt momenteel op het schrijven van nieuwe nummers. "We konden het halfuur bij Appelpop net vullen met eigen werk, maar als we langer optreden moeten we aanvullen met covers. Dat moet veranderen." Het wachten is op een eerste cd, maar de muziek van de band is al wel te horen op online kanalen als Spotify. Eerstvolgende optreden in de regio is op 29 september, tijdens de festiviteiten rond de ponymarkt in Brakel.