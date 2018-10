Bommelse strooiploeg nu al klaar voor de winter

GAMEREN - Met warme chocomel en rondritjes op strooiwagens lokte de gemeente Zaltbommel gistermiddag inwoners naar de werf in Gameren. Daar stond de complete ‘vloot’ en gaf men tekst en uitleg over gladheidbestrijding.

Freek Hilgers (9) uit Gameren weet het zeker. Hij wil later strooier worden. Na een rondje op een trekker annex strooiwagen heeft hij duidelijk de smaak te pakken. Samen met zijn even oude buurjongen Ricardo van de Werken bezoekt hij de ‘vlootschouw’, waarbij gemeente en Aannemersbedrijf Smits laten zien wat er allemaal komt kijken bij bestrijding van gladheid.

Het thema wringt een beetje met de zomerse temperaturen, maar dat weerhoudt enkele tientallen belangstellenden niet een kijkje te nemen bij de glimmende vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen. “Het is onze aftrap voor het winterseizoen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Het materieel wordt jaarlijks rond deze datum geïnspecteerd en in gereedheid gebracht omdat het dan al kán gaan vriezen. Voor het eerst nodigen we daarbij publiek uit. Een experiment.”

Geen tekorten

Henry Janssen, medewerker van de Buitendienst en in gure tijden coördinator gladheidbestrijding, legt uit wanneer er gestrooid wordt en hoe veel. “Als het glad dreigt te worden, krijg ik een belletje van de Provincie. Dan trommel ik zo snel mogelijk het team op. Daarin werkt de gemeente samen met Smits. De hoeveelheid zout die we gebruiken bepalen we steeds in overleg. Dat luistert nauw.” Over tekorten hoeven we ons niet druk te maken. “We hebben al grote voorraden liggen en kunnen die steeds aanvullen, mocht dat nodig zijn. Daarvoor hebben we net nieuwe contracten getekend.”