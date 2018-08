Bommelweek afgesloten met drukbezocht foodtruckfestival

Veel Bommelse huismoeders hoefden zaterdag niet achter het fornuis, want het Foodtruckfestival op de Markt bood een prima alternatief. Makkelijk, snel, en geen afwas. Bij alle keukens op rolletjes stonden de liefhebbers in de rij. Natuurlijk waren er de vertrouwde frietjes en frikadellen, maar daarvoor waren de meeste bezoekers niet gekomen. Zij wilden eens iets anders proberen en lieten zich verrassen door de vele buitenlandse gerechten en snacks.

Veel keuze

De culinaire karavaan bestond niet alleen uit grote trucks, maar ook uit charmante busjes-met-luifel en verbouwde en rijk beschilderde caravans, de meeste voorzien van grappige namen als 'Bakken op Hakken', 'Try Thai', 'Opgerold', 'Esta Loco' en 'Tante Net'. Waren het er in afgelopen twee jaren respectievelijk 11 en 13, dit keer kwamen er 15 opdagen. Een opsteker voor de organiserende Ondernemers Vereniging Zaltbommel.

Een succes was ook een initiatief van de plaatselijke Lions, die in samenwerking met 't Stadscafé tafels 'verkochten'. Eigenaar Rob Muller: "Alle 31 tafels op het terras zijn gereserveerd voor 175 euro per stuk. Het geld is bestemd voor een goed doel. Welk dat is, wordt later door de Lionsclub Bommelerwaard bekendgemaakt."