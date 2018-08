Bommelweek geopend met spectaculaire autoshow

ZALTBOMMEL - Zo'n 130 gepimpte auto's met verlaagde onderstellen, vleugeldeuren, speciaal spuitwerk en dreunende megaspeakers stonden zaterdagavond opgesteld in het centrum van Zaltbommel. De autoshow was het eerste evenement van de jaarlijkse Bommelweek die tot en met 18 augustus duurt.

Aan de drukbezochte show was ook een wedstrijd verbonden. Prijzen werden onder meer uitgeloofd in de categorieën Interieur, Wielen en Spuitwerk. Johan Hol van het organiserende Betuwe Team: ,,Wie mee wil doen, moet eerst foto's van het voertuig insturen. Niet alle aanmeldingen worden gehonoreerd. Er is een strenge ballotage, want we willen alleen het beste van het beste laten zien."

Red Rocket

René Kortenoeven (29) uit Rotterdam, eigenaar van een gepimpte Opel Corsa uit 1996, mocht komen. ,,Ik doe bijna elk weekend mee aan een dergelijke show ergens in Nederland, België of Duitsland."

Op de vraag wat het heeft gekost om zijn standaardauto om te bouwen tot het huidige verlaagde model, gespoten in 'Red Rocket', wil hij geen antwoord geven. Maar zijn vriendin zegt langs haar neus weg: ,,Daar kun je een huis voor kopen."

Sloop

Jannicke Meiling (29) uit Putten is een van de weinige vrouwelijke deelnemers. ,,Het is al zes jaar mijn grote hobby", vertelt ze naast haar veel bewonderde Renault Clio '94, uitgevoerd in ijsblauw en antraciet met opvallende roze velgen. ,,De auto komt van de sloop. Ik heb er veel zelf aan gedaan, maar het zware werk besteed ik uit aan de garage."