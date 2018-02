Botsing bij door rood rijden in Zaltbommel, man raakt gewond

Zaltbommelse Matthäus Passion verder onder een nieuwe vlag

31 januari ZALTBOMMEL - Dat-ie ieder jaar is, in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel, dat is genoegzaam bekend. Maar wie er nu achter de Matthäus Passion zit: de Stichting Muziek in de Sint-Maarten? De Stichting Maartenskerkmuziek? De Stichting Muziekkring Bommelerwaard misschien?