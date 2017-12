Brabander zwaargewond door ongeluk in Brakel, mist bemoeilijkt inzet traumateam

BRAKEL - Een man is vrijdagnacht zwaargewond geraakt door een ongeluk op de N322 in Brakel. Het slachtoffer belandde met zijn auto tegen een boom langs die weg. Dichte mist zorgde ervoor dat de inzet van een traumahelikopter niet mogelijk was. Het slachtoffer komt uit Brabant, maar de politie wilde nog niet bekend maken uit welke plaats, omdat eerst de familie moet worden ingelicht.