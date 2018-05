Brakelse piloot vliegt voor onderscheiden Sudanese bisschop

BRAKEL - De Sudanese bisschop Paride Taban is vandaag door Koning Willem-Alexander onderscheiden met een 'Freedom Award' in Middelburg. ,,Terecht", vindt Wim Hobo uit Brakel, die in Zuid-Sudan als piloot voor de bisschop werkt. ,,Hij wordt vaak gevraagd door de overheid om te bemiddelen en ik merk dat er overal waarde wordt gehecht aan zijn aanwezigheid."

Wim Hobo (35) is een van de piloten die de vandaag onderscheiden Paride Taban rondvliegt door Zuid-Sudan. ,,Vaak naar het dorp dat hij heeft opgericht, maar soms ook naar de andere kant van het land als hij moet bemiddelen bij een conflict. Tijdens de vlucht maak ik altijd wel een praatje, ik vind het interessant om te horen waar hij mee bezig is en hoe hij iets wil oplossen. "

Twee jaar geleden verliet Hobo Brakel om met zijn vrouw en dochter van zes in Zuid-Sudan te wonen en werken. ,,Het bevalt goed. Het is niet altijd makkelijk om er met een gezin te wonen, want Zuid-Sudan is nog in oorlog. Het is dus niet per se een mooi land om in te wonen, maar daar hebben we het ook niet voor uitgekozen. Er is nog een enorme nood, dus we willen de mensen helpen."

Quote Het is niet altijd makkelijk om er met een gezin te wonen, want Zuid-Su­dan is nog in oorlog Wim Hobo

Voor de verhuizing werkte Hobo in de IT. ,,Maar een paar jaar geleden ontstond het idee om ons in te zetten voor mensen die het minder hebben dan wij. Daarnaast willen we het evangelie laten horen aan mensen die niet de kans hebben zich daarin te verdiepen. Daar hebben we een organisatie bij gezocht."

Dat werd de christelijke hulporganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship), actief in dertig landen. ,,Ze hadden behoefte aan piloten, dus toen heb ik mijn brevet gehaald", vertelt Hobo. Hij is nu voor zes weken in Nederland, maar vertrekt daarna weer voor sowieso twee jaar naar Zuid-Sudan. ,,Vervoer over de wegen is vrijwel onmogelijk, zeker in het regenseizoen. Dan zijn de wegen te drassig, als er al wegen zijn. En het is ook te gevaarlijk, vandaar dat al ons vervoer door de lucht gaat. We vliegen naar afgelegen gebieden om zendings-, hulporganisaties en lokale kerken te ondersteunen. Soms ook voor medische en humanitaire ondersteuning."

Ondanks dat het land in oorlog is, voelt het gezin Hobo zich veilig. ,,Toen we er net tien weken waren moesten we evacueren naar Kenia, het was even te gevaarlijk. Maar we wonen op een compound in de hoofdstad, daar is de situatie nu onder controle. Over het algemeen voelen we ons redelijk op ons gemak, maar de situatie kan ieder moment omslaan. Het geeft in ieder geval veel voldoening om de mensen hier te helpen en er ligt nog een mooie uitdaging."