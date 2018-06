Brand verwoest bedrijfsbusje van dakdekker in Zaltbommel

Miljoenen illegale sigaretten gevonden bij inval, mogelijk verband met drugs­vondst Zaltbommel

28 juni ZALTBOMMEL/DREUMEL - Bij een inval in een pand in het Gelderse Dreumel heeft de politie maandag ruim drie miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Ook werd er hennep ter waarde van ruim honderdduizend euro gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze vondst en de aangetroffen henneptoppen in Zaltbommel op dezelfde dag.