Brandweer regio Gelderland-Zuid heeft het beduidend minder druk tijdens jaarwisseling

Diamanten liefde in Zaltbommel: Kees viel letterlijk op Jannie

30 december ZALTBOMMEL - Het was in de winter van 1962-1963 dat het flink had gevroren en Kees Krijgh (75) en Jannie Vos (70) aan het schaatsen gingen op het ijs van 'De Putte' in Bruchem. Op een dag reed Jannie in een scheur en kwam ten val. Kees is toen letterlijk op haar gevallen, en dat is altijd zo gebleven. Vrijdag waren de twee vijftig jaar getrouwd.