Brandwijk Bommelerwaard Runners weer in top 3 Roparun

De Roparun is een estaffetteloop die eindigt in Rotterdam. De deelnemende teams starten in Hamburg of Parijs. De Brandwijk Bommelerwaard Runners, die voor de negentiende keer mee deden, vertrokken zaterdagavond vanuit Hamburg. Aan de start verschenen Jos Clement, Iris van Dalen, Michel Schoon, Hugo van Rijn, Koen Akkermans, Gerard Bambacht, Ewout Eikelboom en Erwin van der Schoot. Samen liepen ze 566 kilometer, met een gemiddelde snelheid van gemiddeld bijna 14 kilometer per uur. Volgens Gerard Bambacht was er onderweg veel steun en gezelligheid. Zo was het Zaltbommelse gezelschap Zwajé de la Mimol naar Rotterdam afgereisd om de lopers ter hoogte van de Daniël den Hoed Kliniek muzikaal te verrassen.