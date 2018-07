Bruidspaar kan er nu om lachen: chihuahua dankzij dure taxirit net op tijd om de ringen te dragen

Taxi

Omdraaien en het hondje gaan halen, was gezien het tijdstip van de bruiloft geen optie. En dus werd een taxi in Zaltbommel gebeld. Die haalde het hondje, dat inmiddels naar het dierenasiel in Bruchem was gebracht, op en leverde het af in Maastricht. Samen met een vette rekening.

,,Het was spannend hoor", vertelt de moeder van de bruid. ,,We hebben getreuzeld met de make-up om tijd te rekken. Ondertussen zat iedereen in de stress. De hondjes zijn heel belangrijk voor mijn dochter. En het was de bedoeling dat Queenie, als verrassing, de ringen om haar nek zou dragen. Haar ontsnapping was op dat moment echt een drama, maar gelukkig is het goed afgelopen en nu kunnen we er nu om lachen. Over anekdotes, voor als ze 25 jaar getrouwd zijn, hoeven we in ieder geval niet meer na te denken. Dit verhaal vergeten we niet meer!"