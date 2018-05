Burgemeester sluit drugspand in Brakel vanwege vondst MDMA

Literatuur en poëzie rond de kist van Hugo

23 mei POEDEROIJEN - Geen mooiere plek voor een boekenevenement dan Slot Loevestein. Hugo de Groot schreef in het kasteel op de grens van Brabant en Gelderland in gevangenschap zijn ‘Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid’. Hij las er heel veel boeken en ontsnapte na drie jaar gevangenschap in 1621 in een boekenkist.