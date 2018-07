,,In de vergunning voor het tijdelijk huisvesten van seizoensarbeiders aan de Beemstraat staat dat het gaat om huisvesting tijdens de piekmomenten, te weten van april tot en met juni en van september tot en met december", schrijft de advocate van de buurman aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is nu juli en ze wonen er nog steeds." Ze dringt bij de gemeente aan op haast, aangezien het volgende piekmoment in september alweer begint.

Het is niet de eerste keer dat de buurman aan de bel trekt over de units bij Kreling. Toen de ondernemer de gebouwen neerzette, had hij daarvoor geen vergunning. En de vergunning die vervolgens alsnog werd verstrekt, werd geschorst door de rechter. Ook was er onenigheid over de groenstrook langs de units.

Kreling huurt arbeidsmigranten in voor het plukken van de aardbeien. De ondernemer bouwt momenteel in Zuilichem een nieuwe giga-aardbeienkas. De honderden arbeidsmigranten die hij daar nodig heeft, wil hij ook bij het bedrijf huisvesten. In het dorp Zuilichem is hierover onrust ontstaan. De gemeente Zaltbommel is nu bezig met praten en nadenken over een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Later dit jaar moet er een voorstel liggen.