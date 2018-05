Cambium College Zaltbommel stuurt leerlingen eerder naar huis vanwege code oranje

Nóg een bezoeker ernstig mishandeld op truckerfes­ti­val: 'We hebben ze nog niet kunnen spreken'

28 mei DEN BOSCH – Een festival voor truckers dat afgelopen weekend in het Gelderse Nederhemert plaatsvond, blijkt nog onrustiger verlopen dan gedacht. Uit onderzoek blijkt dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag niet één, maar twee bezoekers ernstig zijn mishandeld. Een 24-jarige man uit Den Bosch is aangehouden op verdenking van een van deze mishandelingen, zo laat de politie aan het Brabants Dagblad weten.