CDA Bommel zet raadslid Jaco Melse aan de kant

Paul Roovers

ZALTBOMMEL - Voorzitter John van Wijgerden spreekt van een opeenstapeling van zaken die fractie en bestuur ertoe hebben gebracht om het vertrouwen op te zeggen. Maar hij wil er verder niet op ingaan in de media. Fractievoorzitter Hein de Kort zegt dat de maatregel niets te maken heeft met de persoon van Melse. Het is een opeenstapeling geweest van zaken 'die het belang van het CDA hebben geschaad en ook de samenwerking met andere partijen in de raad'. Waar het dan precies om gaat blijft in het ongewisse. ,,Maar we hebben het afgelopen half jaar meermaals signalen afgegeven", zegt De Kort ,,En er zijn pogingen gedaan om een gesprek te voeren."

Volledig scherm Jaco Melse © CDA Een gesprek is er afgelopen woensdag in ieder geval geweest en daarin zijn volgens het CDA man en paard genoemd.

Jaco Melse zelf is uitermate verbaasd dat het CDA het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Hij herkent zich ook niet in de redenen die woensdag zijn aangevoerd. ,,Ze waren niet steekhoudend of ik heb ze kunnen weerleggen." Maar ook Melse heeft er geen behoefte aan om te verduidelijken waarom CDA en hij nu ineens uit elkaar gaan. ,,In de eerste raadsvergadering in september zal ik een verklaring afgeven. Daarna zal ik ook op vragen ingaan. Ik ben en blijf CDA'er in hart en nieren en wil op dit moment niemand te kort doen."

Melse was de afgelopen twee raadsperiodes fractievoorzitter van het CDA. In de nieuwe raad werd De Kort uiteindelijk fractievoorzitter. ,,Misschien dat Jaco moeite heeft met die nieuwe rol", suggereert De Kort nog wel. Melse: ,,Ik heb door privé-omstandigheden maar twee keer een raadsvergadering kunnen bijwonen. En daarna niet meer. Tuurlijk is het een verandering, maar ik mag toch verwachten dat het CDA me ook tijd geeft om te wennen." Melse denkt erover de zetel op persoonlijke titel te gaan bezetten.