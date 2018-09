CDA Zaltbommel raakt zetel kwijt aan Jaco Melse

In augustus zegde het bestuur van CDA Zaltbommel het vertrouwen in Melse op. Waarom precies werd niet duidelijk; het zou om 'een opeenstapeling van gebeurtenissen' gaan. Melse zei toen in een reactie verbaasd te zijn en zich niet te herkennen in de argumenten van het bestuur. De hele zomer bleef onduidelijk of Melse de derde CDA-zetel teruggeeft aan de partij, zoals het bestuur wil, of dat hij op persoonlijke titel in de raad blijft zitten. Hij kondigde aan in de eerste raadsvergadering na het zomerreces met een verklaring te komen. Die vergadering is vanavond, donderdag 27 september.