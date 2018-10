Chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel steekt 10 miljoen extra in veiligheid

Bergen zand liggen er op het middenterrein van chemiebedrijf Sachem in Zaltbommel. Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van een nieuw leidingstelsel voor koelwater. Achteraan op het terrein staan ook al nieuwe koeltorens. De komende jaren gaat het bedrijf langzaam over van grondwater op een gesloten koelsysteem. ,,Uiterlijk in 2022 moet die transitie zijn afgerond”, licht Sachem-directeur Frank Groenen toe. ,,Maar ik verwacht dat het sneller zal gaan.” Sachem mocht jarenlang grondwater gebruiken omdat daarmee een oude vervuiling in de bodem op z’n plek werd gehouden, zodat de natuurlijke werking in de bodem de vervuiling langzaam afbreekt. De sanering is inmiddels afgerond. ,,Uiteraard houden we goed in de gaten wat er in de bodem en met het grondwaterpeil gebeurt als we langzaam gaan stoppen met het oppompen van grondwater.”

Het is slechts een van de projecten waar Sachem momenteel druk mee is. ,,We werken ook aan een uitgebreid programma op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu”, zegt Groenen. Sachem staat op de lijst van risicovolle bedrijven en dat betekent dat er regelmatig strenge controles zijn. In 2015 constateerde de inspectie Sachem dat enkele zaken op het gebied van veiligheid niet in orde waren. Een reprimande waar Groenen niet blij mee was, maar die in het bedrijf wel wat in beweging heeft gezet. Zo is de bediening van installaties geautomatiseerd, waardoor er geen menselijke fouten meer kunnen worden gemaakt. ,,Dat was een forse investering, waar ik heel blij mee ben.”