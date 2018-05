Code oranje: Waterschap Rivierenland verlaagt waterpeil preventief

Sinds dinsdagochtend wordt gewerkt aan een lager waterpeil in het werkgebied. Op die manier ontstaat meer ruimte in sloten en waterpartijen. En dat kan bij hevige regenval net het verschil maken. Het waterschap kan het waterpeil zelf regelen met de vele stuwen en gemalen in het gebied.

Waterschap Rivierenland is, samen met de gemeenten, al jaren bezig met maatregelen tegen extreme regenval. Op tal van plaatsen zijn bergingen aangelegd waar een grote hoeveelheid water tijdelijk 'geparkeerd' kan worden. Dat voorkomt dat de riolering overstroomt en dat straten blank komen te staan. Het schap werkt ook aan het vergroten van het bewustzijn bij de inwoners. Bijvoorbeeld door uit te leggen dat het beter is om je tuin niet helemaal te bestraten, maar groen te houden. Ook het zogenaamde afkoppelen staat op de agenda. Dat wil zeggen dat regenpijpen van huizen en gebouwen niet meer op de riolering uitkomen, maar in een regenton, of in een grindput in de tuin. Ook dat ontlast het rioolstelsel tijdens hoosbuien.