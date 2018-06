Commercieel bedrijf wil ook glasvezel aanleggen

Nutsvoorziening

Oplossing

,,Wij hebben het bedrijf gezegd dat die zijn aandacht beter kan besteden aan gebieden waar nog géén oplossing is’’, zegt Zondag. ,,We hebben in het verleden al gevraagd of ze breedband voor iedereen kunnen bieden voor dezelfde prijs als in de stad, en dat kan niet.’’ Overigens verwacht hij niet dat raadsleden door de brief op andere gedachten worden gebracht, omdat de raden in het afgelopen traject diverse keren vóór het project hebben gestemd.