Commissaris van de Koning Cornielje legt werk neer vanwege ziekte

Verschil van inzicht over behande­ling 'terrorbuur­man' Gameren

16:39 ZUTPHEN/GAMEREN - 24 maanden cel, waarvan 11 voorwaardelijk plus opname in een kliniek. Dat is de straf die de officier van justitie eist tegen de 56-jarige 'terrorbuurman' uit Gameren die zijn buurman in de Schoolstraat met een baksteen tegen het hoofd sloeg.