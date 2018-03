De liefde bloeide op na het eten van een frietje

Wim (73) zag Tonnie (67) in 1964 voor het eerst bij het halen van een frietje in de Boschstraat in Zaltbommel. ,,De liefde is daar opgebloeid en is er nu nog steeds", zegt de nog altijd verliefde Wim. Het koppel kreeg een relatie, stapte in het huwelijksbootje en kreeg een dochter. Twee kleinzonen maakten de familie compleet.