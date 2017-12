Disney-liefhebber uit Zaltbommel presenteert boek over Walt Disney

Hij is de ultieme Disney-kenner. Hij slaapt onder een dekbed van Mickey Mouse. Op het douchegordijn een afbeelding van Winnie de Poeh, net als op de wc-bril. Overal in zijn huis in Zaltbommel, maar dan ook écht overal, kom je boeken, beeldjes, knuffels en andere Disney-prullaria tegen. Maar noem hem géén fan. ,,Fan is een afkorting van fanaat. Ik wil wel alle boeken en films hebben, maar een fan dweept met iets. Dat doe ik niet. Wel ben ik al mijn hele leven bezig met Disney. Als liefhebber."

Van Willigen, oud-journalist van het Brabants Dagblad en in het verleden ook werkzaam bij Disney, had zijn werkzame leven eigenlijk al beëindigd. Maar een ingeving deed hem van gedachten veranderen. ,,Ik wilde dit boek graag op mijn naam hebben staan. Het is een beeld van de man, zowel zakelijk als privé. In de boeken die over hem zijn geschreven, wordt hij óf de hemel in geprezen, óf met de grond gelijk gemaakt. Dat klopt natuurlijk niet."