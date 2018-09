Distributiereuzen Zaltbommel hebben 600 man personeel nodig

In Zaltbommel verrijzen op dit moment twee enorme bedrijfsgebouwen: voor DHL en voor Mainfreight. Deze grote distributiecentra hebben veel personeel nodig. Goed voor de werkgelegenheid dus. Maar er zijn ook zorgen. De fractie van de SP stelde er onlangs schriftelijke vragen over.

In de beantwoording laat het college van burgemeester en wethouders weten dat beide nieuwkomers inderdaad veel personeel nodig hebben. Mainfreight heeft werk voor 250 mensen en DHL zelfs voor 350. ,,Maar", zo zegt het college, ,,de bedrijven gaan in fases opstarten, wat wil zeggen dat die mensen niet meteen allemaal nodig zijn." De SP wil graag weten of hierover contact is geweest met Werkzaak Rivierenland, het regionale centrum voor werk en inkomen. Het college bevestigt dat dit het geval is. ,,Werkzaak heeft een bezoek gebracht aan DHL en voert ook gesprekken met Mainfreight."