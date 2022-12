Dit zijn de kerstwensen van Viola, Remon en vele anderen: ‘Warmte, geborgenheid en liefde’

2022 was een roerig jaar, met oorlog, groeiende armoede en veel verdeeldheid. Maar nu is het bijna kerst. Tijd voor bezinning én voor goede kerstwensen. Wij vroegen bekende en minder bekende streekgenoten naar hun wensen: voor zichzelf en anderen.

Viola Mistrate bracht met Rotaryclub Elst Over-Betuwe hulpgoederen naar Afrika: Volledig scherm Viola Mistrate © Eigen foto ,,Ik zag veel armoede en wegen bezaaid met plastic. Ik zou wensen dat daar oplossingen voor komen, maar ik kies toch voor een heel persoonlijke wens. Een 8-jarig neefje van mij is geopereerd aan een zware hersenaandoening. Hij heeft geen epileptische aanvallen meer, maar is hij wel halfzijdig verlamd geraakt. Hij revalideert en ik wens dat hij zijn vrolijkheid terugkrijgt en weer kan lopen.”

Remon Evers, carnavalsvereniging de Kraonige Zwaone:

,,Ik wens dat het vaker carnaval is waardoor mensen elkaar ook vaker zouden accepteren en tolereren. Wat is er mooier? Het carnaval als metafoor, als een foto voor een wereld waarin geen plaats is voor wantrouwen, waarin we gelijk zijn, zonder rangen en standen. Ook wens ik dat mensen meer vertrouwen hebben in de democratie. Mede door corona is bij mensen het vertrouwen in ons systeem verdwenen, terwijl dat het beste van de wereld is.”

Volledig scherm Remon Evers. © Gerdien Jansen

Loes van Rossem uit Elst: Volledig scherm Loes van Rossem © dG ,,Ik heb de gemeenteraad van Overbetuwe toegesproken en gevraagd om meer woningen voor ouderen in Elst te bouwen. En dat is meteen mijn kerstwens. Dat gemeente en corporaties meer vaart maken met woningbouw voor ouderen in Elst. Want het zou toch mooi zijn als ouderen volgend jaar kerst kunnen vieren in een levensloopbestendige en betaalbare woning. En in de woningen die ze achterlaten, kunnen jongeren weer een fijne woonplek vinden.”

Wichert van Olst hield een actie voor de voedselbank in Overbetuwe:

,,Ik ben deze kerst dankbaar en tel de zegeningen van wat we hebben, de hartverwarmende steun die we voor de voedselbankactie en inzameling voor vluchtelingen uit Oekraïne hebben mogen ontvangen. Maar ook voor het feit dat mijn vrouw en ik, op tweede kerstdag 25 jaar geleden, onze eerste afspraak hadden. We zijn nooit meer uit elkaar gegaan en brengen sinds die tijd elke tweede kerstdag met het gezin door. Die warmte, geborgenheid en liefde wens ik iedereen toe.”

Volledig scherm Wichert van Olst © dG

Diederik Beker is eigenaar van Betuws Wijndomein in Erichem: Volledig scherm Diederik Beker © Erik van ’t Woud ,,Natuurlijk hoop ik dat er een jaar aankomt met minder crises en conflicten. Dat is voor iedereen goed, ook in economisch opzicht. Het glas voor onze wijnflessen is door die crises in prijs verdubbeld, daar wordt niemand vrolijk van. En verder hoop ik vooral weer op een mooie zomer qua weer. Iedereen blij en het levert ons een mooie druivenoogst, dus nog mooiere wijnen op. Extra fijn nu wijnen uit Rivierenland Europees erkend zijn.”

Evert Obdeijn is van de Burense energiecoöperatie eCoBuren:

,,Ik hoef niet lang na te denken over een kerstwens. Ik hoop dat we Buren nog duurzamer kunnen maken. En wel zo dat nu ook de mensen met een smalle beurs er de vruchten van gaan plukken. Wij zetten ons al jaren in voor zonnepanelen, laadpalen en andere duurzame initiatieven. De wil is er nu wel bij gemeente en veel inwoners. Geef ze de ruimte. We doen al veel, maar het is nog niet genoeg.”

Volledig scherm Evert Obdeijn (rechts) met zijn eCoBuren-collega Steven Hulst. © William Hoogteyling

Ivonne Noordam runt zuivelboerderij Noordam in Hellouw: Volledig scherm Ivonne Noordam (staand) uit Hellouw © William Hoogteyling ,,Ik hoop dat de rode baan weer bovenaan kan wapperen op het boerenland. Dat het beleid zo wordt dat boeren en regering door één deur kunnen en dat de vlag weer roodwitblauw wappert en niet omgekeerd. Dat zou voor iedereen mooi zijn. We werken er allemaal hard aan om steeds duurzamer te worden, dat vinden wij ook belangrijk. Maar het moet ons niet onmogelijk gemaakt worden.”

Henk Jongerius is prior van het Dominicanenklooster in Huissen:

,,Ik hoop dat mensen bereid zijn hun blik te openen waardoor het leven vruchtbaarder zal zijn. Wij moeten meer kijken naar wat ons verbindt dan naar wat ons scheidt. Dat zou het hoofddoel voor het komende jaar moeten zijn. We moeten weer toe naar een zekere verbroedering waardoor er misschien vrede en harmonie ontstaat. Ook al zie je geen signalen dat er een omslag aankomt, toch hoop ik dat de dingen in de wereld ten goede zullen keren.”

Volledig scherm Henk Jongerius. © Erik van 't Hullenaar

