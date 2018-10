Drie dagen thuis en 'terrorbuurman' moet alweer mee naar het politiebureau

GAMEREN - Drie dagen na zijn terugkeer in de Schoolstraat in Gameren, heeft de 'terrorbuurman' alweer een paar uurtjes doorgebracht op het politiebureau.

Woensdagavond moest hij mee omdat hij het opgelegde gebiedsverbod had overtreden. De man mag maar aan één kant de straat in en uit en zich alleen ophouden op zijn eigen perceel. Later die avond was hij weer op vrije voeten.

De man keerde maandag weer terug naar zijn woning in de Schoolstraat nadat hij bijna een jaar had vastgezeten voor poging tot doodslag omdat hij een overbuurman uit het niets met een baksteen op zijn hoofd had geslagen.

De gemeente Zaltbommel wil de woning van de man kopen, want de onrust in de buurt is enorm. Voor zijn detentie zorgde de man namelijk meer dan 25 jaar voor ernstige overlast. De gemeente en de 56-jarige man worden het echter maar niet eens over de verkoopprijs.

Daarom is er in de straat nu continu cameratoezicht en is er bijvoorbeeld dat gebiedsverbod opgelegd.