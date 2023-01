‘Dronken’ vrouw draait door in Tiel: bijt en spuugt bij aanhouding na gooien van huisraad

Lezersbrieven Waarom hebben die waarnemers deze terreinwa­gens achtergela­ten?

‘Russen aan de haal met terreinwagens OVSE’. Door dit bericht te lezen in de krant van 18 januari werd ik kwaad en opstandig, waarna ik besloot om een ingezonden brief te schrijven. Het gaat om zeker 50 gepantserde terreinauto’s die zijn achtergelaten door internationale waarnemers van de OVSE. Deze terreinwagens waren gepantserde-, mijnen- en kogelbestendige auto’s. Waarom, vraag ik mij af, hebben die waarnemers deze terreinwagens achtergelaten. Ze hadden er toch mee weg kunnen rijden omdat het gepantserde voertuigen waren. Of, spelen deze waarnemers soms onder een hoedje met de Russen? Het schrijnende is dan ook dat er al meerdere keren op is aangedrongen om deze voertuigen terug te halen. Maar door laksheid van welke instantie dan ook, zullen deze wagens nu wel gebruikt worden tegen het Oekraïense volk. Het is wel ‘ons’ belastinggeld wat verkwanseld is en ik houd mijn hart vast wat het Oekraïense volk nog te wachten staat.

13:32