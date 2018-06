Terwijl de droogte in Noord-Brabant zo zoetjesaan voor problemen gaat zorgen en er in een groot deel van de provincie een sproeiverbod geldt, zitten de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena er nog comfortabel bij. ,,Wij zijn nu eenmaal een 'natter' waterschap", legt een woordvoerster van Waterschap Rivierenland uit. ,,Andere gebieden zijn echt afhankelijk van regen, wij hebben ook de grote rivieren die voor de aanvoer van water zorgen."

Toch is ook Waterschap Rivierenland alert. Met het systeem van stuwen, sluizen en gemalen wordt het water op dit moment zo lang mogelijk in de sloten en watergangen vast gehouden. ,,Daar is voorlopig nog water genoeg. De boeren mogen ook nog gewoon beregenen." Maar volgens het schap is er ook tussen de rivieren sprake van een neerslagtekort. Er verdampt meer water dan dat er wordt aangevoerd. ,,Met deze warme verliezen we iedere dag 4 à 5 millimeter water. Blijft het zo warm en droog, dan bereiken we ergens volgende week een moment waarop misschien wel aanvullende maatregelen nodig zijn."