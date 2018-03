Drugslab ontdekt in Brakel: verdachte opgepakt, mogelijk meer arrestaties

Geert Bok en Nico van Wijk trekken ver­kie­zings­de­bat Zaltbommel naar zich toe

11:51 ZALTBOMMEL - Geert Bok (SGP) is door de lijsttrekkers van Zaltbommel aangewezen als beste debater. Dat gebeurde maandagavond tijdens het verkiezingsdebat in het Cambium College, dat georganiseerd was door Brabants Dagblad, het Kontakt en het Carillon.