Eén geitje van de vierling overleden in Velddriel

Velddriel heeft vanaf 8 april een Treuzel Thee Tuin

10 maart VELDDRIEL - Vanaf zondag 8 april zet Margreet van Dieten haar Treuzel Thee Tuin in de Voorstraat 43 in Velddriel zeven dagen in de week open voor fietsers, wandelaars of mensen die even tot rust willen komen en van een ver uitzicht willen genieten.