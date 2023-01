Een jaar lang geen inbraken: wat is het geheim van Gendt? ‘Dit is geen toevalstreffer’

Geen eigen keuken voor vluchtelin­gen uit Oekraïne aan Veilingweg in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Als Oekraïense vluchtelingen in april in het kantoorgebouw aan de Veilingweg in Zaltbommel trekken, kunnen ze niet hun eigen eten koken. Een cateraar zorgt elke dag voor drie maaltijden. Wel zijn er magnetrons voor snacks.

24 januari