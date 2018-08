Eénvrouwsbedrijfje aan het water, voor de gezelligheid

Blauwalg bij Parkeiland Zaltbommel en De Rietschoof in Aalst

31 juli ZALTBOMMEL - Bij recreatieplas De Rietschoof in Aalst en in het water rondom het Koning Willem-Alexander Park (Parkeiland) in Zaltbommel zit blauwalg. Dat heeft de gemeente Zaltbommel bekendgemaakt.