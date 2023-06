Eindelijk vergunning voor campus arbeidsmigranten in Zuilichem

Ooggetuige zag Bossche­naar die verdronk bij redden van zijn hond ‘steeds stok in het water gooien’

DEN BOSCH - Je moet het maar durven: zwemmen in de Maas vlak bij de plaats waar nog geen 24 uur eerder een man is verdronken. ,,Ik ga niet verder dan tot mijn middel”, zegt de in bikini gehulde twintiger deze dinsdagochtend.