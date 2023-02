Erepenning voor Adrie Bragt bij vertrek uit politiek Zaltbommel

Daarmee is een einde gekomen aan een carrière van bijna een kwart eeuw in het openbaar bestuur. Bragt was vijf jaar raadslid in de toenmalige gemeente Kerkwijk, na de herindeling drie jaar commissielid en bijna vijf jaar raadslid in de nieuwe gemeente Zaltbommel, en daar was hij vervolgens zestien jaar wethouder. Hij is lid van de ChristenUnie.