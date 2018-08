Fiepbus in Zaltbommel als opwarmertje voor het Fieppaviljoen

Extreem veel blauwalg in Altena en Bommeler­waard: 'Mijd al het oppervlak­te­wa­ter'

10 augustus ZALTBOMMEL/WERKENDAM - Inwoners van Altena mogen voorlopig geen water uit sloten en plassen aanraken. Waterschap Rivierenland neemt vrijdag en in het weekeinde monsters om te kijken hoe gevaarlijk de blauwalg is die zich via rivierwater verspreid heeft.