Fietsen en feesten hand in hand in Zaltbommelse uiterwaarden

Een raadselachtige aanblik voor de nietsvermoedende bezoeker van de Bommelse binnenstad: borden met teksten als 'meisjes, nieuw, elite, belofte', en 'heren, amateurs, sportklasse' staan op elke straathoek.

Vaste klanten blijven weg

Automobilisten wachten ongeduldig op een vrijkomend parkeerplekje, verkeersregelaars doen hun best de zaak in goede banen te leiden en een paar marktkramers mopperen dat 'hun vaste klanten wegblijven door al dat gedoe'. ,,Ook de gratis parkeerterreinen aan de rand van de stad staan mudjevol." Het heeft allemaal te maken met de Uiterwaardencross, een wielerevenement dat voor het eerst in deze omvang in de stad wordt gehouden. De genoemde borden verwijzen naar plekken waar deelnemers van verschillende categorieën hun auto, caravan of camper kwijt kunnen, want sommigen komen van ver.

,,In totaal schreven 300 deelnemers zich in", weet Roland van de Werken van de organiserende stichting Cyclocross Zaltbommel die nauw samenwerkt met de plaatselijke wielerclub Salt Boemel en het Brakelse Maas-Waal. Voor het eerst vermeldt het programma een nationale veldrit, geregisseerd door de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie, en dat trekt publiek.

Sport en feest

Plaats van handeling is het uiterwaardengebied langs Waalkade en Stadsdijk, dat in volle breedte met witte banden is omgetoverd in een bochtig circuit. Sportievelingen worstelen zich door het mulle zand, trotseren het hoge gras en klimmen met de fiets op de rug tegen dijkhellingen op. Toeschouwers moedigen luidkeels hun favorieten aan of kijken in stille verwondering naar het kleurrijke schouwspel. Dex Keser (7), die samen met broertje Jimi en pappa Stan de verrichtingen volgt, droomt ervan zelf nog eens in zo'n rit mee te rijden. "Ik deed mee aan een clinic en won een medaille en een bidon", zegt hij trots.