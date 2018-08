Flinke subsidie voor nieuw Cultuur Festival Bommelerwaard

De eerste editie van het nieuwe festival, waarin enkele bestaande evenementen worden gebundeld, ziet in de zomer van 2019 het levenslicht. Het gaat om de Bommelse Kunstroute, Kunst Kiezel Klei en Pracht in de Gracht, met daaromheen een programma met onder meer concerten. Juist deze verbinding is voor beide gemeenten reden om financieel bij te dragen. Bovendien denken zij dat het nieuwe festival de Bommelerwaard op een positieve manier op de kaart gaat zetten.