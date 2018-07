Forse ingrepen bij ambulance, brandweer en GGD in Gelderland-Zuid

Buurman brand Van Voorden­park: 'Gelukkig heeft de brandweer erger voorkomen'

18 juli ZALTBOMMEL - De ochtend na de brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan het Van Voordenpark in Zaltbommel is de rust weergekeerd. Enkele ramen staan open, een paar deuren zijn dichtgetimmerd en heel af en toe duikt een vleugje brandlucht op.