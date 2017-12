Forse schade bij zeer grote brand in droogmachine van bedrijf in Poederoijen

'Chauffeurs in leer­lin­gen­ver­voer weten niet waar ze mee bezig zijn'

19 december ZALTBOMMEL - Chauffeurs in het leerlingenvervoer hebben geen idee waar ze mee bezig zijn, meent Diede van Velthoven. ,,Het zal me niet in dank worden afgenomen dat ik dat zeg.’’ Maar toch zegt ze het. Ze weet waar ze het over heeft met drie autistische mannen in huis.