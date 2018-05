Fracties laten niet in hun kaarten kijken bij bespreking plan speelautomatencasino Van der Valk Zaltbommel

Nog één keer afscheid nemen van Zaltbommel­se wethouders

12:38 Han Looijen heeft er zestien jaar opzitten in de Bommelse politiek. Eerst twee periodes als raadslid voor de VVD, daarna acht jaar als wethouder. Hij leidde de afgelopen maanden de formatie in de gemeente Den Bosch. Concrete toekomstplannen liggen nog niet op tafel, maar Looijen wil in of dicht bij het openbaar bestuur blijven.