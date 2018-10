Fusie VV Brakel en VV Zuilichem is een feit

Voor emoties was woensdagavond eigenlijk geen plek tijdens de twee bijzondere ledenvergaderingen in Brakel en Zuilichem. Daar werd gestemd over samenvoeging van de twee verenigingen. Een belangrijke stap, want fusie is een voorwaarde voor een bijzondere, spiksplinternieuwe accommodatie aan de Molenkampseweg in Brakel. Dat wordt een complex dat ook onderdak gaat bieden aan twee Brakelse basisscholen. En wellicht haken een fysiotherapeut en een buitenschoolse opvang aan.