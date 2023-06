Geen zin in een bekeuring? Dit zijn de nieuwe parkeerregels van Zaltbommel

Korenbeurs­plein houdt het dit keer onder de 100 decibel: ‘Het meest extreme is er vanaf’

Het geluidsniveau bij evenementen is een hot item in Tiel. Voor bezoekers mag het best harder, voor omwonenden is het al snel te hard. De gemeente moet dit jaar heldere normen opstellen. De proef op de som: hoe hard ging het dit weekend bij het festival Korenbeursstrand?