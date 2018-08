Gemeente Zaltbommel gelooft niet meer in aankoop huis 'terrorbuurman' Gameren

Van Heemstra­weg bij Zaltbommel tot na de spits dicht na brand landbouw­voer­tuig

6 augustus ZALTBOMMEL - De Van Heemstraweg (N322) is maandagmiddag in beide richtingen afgesloten bij Zaltbommel nadat een landbouwvoertuig daar in brand was gevlogen. Dat zorgde voor flinke schade aan de berm en mogelijk is ook het wegdek beschadigd.