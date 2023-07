Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zaltbommel vandaag

In augustus is binnenstad Zaltbommel even een Philips Openlucht­mu­se­um

ZALTBOMMEL - De eerste drie weken van augustus is de binnenstad van Zaltbommel even het Philips Openluchtmuseum. Er zijn allerlei activiteiten en evenementen in de bakermat van het concern, dat in Zaltbommel begon met een handel in textiel.