Geslaagd met code rood: Sanne (19) uit Zaltbommel flikt het!

Hart luchten belangrijk tijdens man­tel­zorg­bij­een­komst

8 december ZALTBOMMEL - De aankomende feestdagen zijn niet voor iedereen even vrolijk en gezellig. Want hoe zit het als je partner niet meer thuis woont of dementerend is? Donderdagochtend kwam een aantal mantelzorgers in Zaltbommel bij elkaar om hierover te praten.