Gevonden romp heeft 'weken, misschien wel maanden' in Waal gelegen

Zieke es langs Koningin Wilhelmina­weg bij entree van Zaltbommel gekapt

25 juli ZALTBOMMEL - De es langs de Koningin Wilhelminaweg bij de entree van Zaltbommel, die al een tijdje ziek was, is dan toch plots gekapt. Een grote zwam had zich in de boom genesteld en daarmee de ondergang ingeluid.